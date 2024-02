PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Netuno, seu regente, faz aspecto harmônico com Mercúrio. Há uma facilidade em comunicar suas visões, sensibilidade e generosidade para com muitos e o coletivo. Busque estar aberto ao diálogo, mas dentro de um senso de limites justo. Busque suavizar as trocas com seu natural senso de amor universal e desprendido, que está muito mobilizado agora.





Praticidade e altruísmo

O sextil entre Mercúrio em Capricórnio e Netuno em Peixes nos traz uma suavização mental harmônica. Estamos pensando em termos práticos, mas também de forma altruísta e espiritual. Mesmo as questões mais delicadas podem ser faladas aqui de forma mais harmônica e com senso de compaixão.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique