Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico a Netuno. Sua mente se encontra na sondagem de questões emocionais profundas. Todavia, há uma suavização vinda de Netuno, que lhe pede compromisso para com seus deveres e sensibilidade. Lapidação de arestas do emocional a partir de um senso de devoção espiritual ou análise psicológica em alta.





Praticidade e altruísmo

O sextil entre Mercúrio em Capricórnio e Netuno em Peixes nos traz uma suavização mental harmônica. Estamos pensando em termos práticos, mas também de forma altruísta e espiritual. Mesmo as questões mais delicadas podem ser faladas aqui de forma mais harmônica e com senso de compaixão.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique