Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está num momento muito propício às transformações e evoluções em sua carreira, autoridade e imagem pública. Há hoje uma grande força de ação e trabalho que lhe impulsiona rumo a estas inovações cheias de valor e possibilidades. Busque trabalhar com afinco e saiba trazer a inovação aqui, mas sem perder o realismo e senso prático tão necessários agora.





Ação inovadora

O trígono de Marte em Capricórnio com Urano em Touro nos traz uma grande facilidade para inovar as estruturas materiais a partir de nossa iniciativa inusitada. Há respeito aos métodos tradicionais, mas com um toque de inovação. Ações impulsivas e pragmáticas que podem trazer bons resultados.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique