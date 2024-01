Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe pede mais irreverência e veracidade nas relações. Busque trazer as inovações necessárias às relações. As parcerias e o amor pedem um pouco mais de liberdade, cabeça aberta e abertura para novos conceitos. Ações em conjunto são muito beneficiadas agora. Esteja aberto à diversidade e amplitude das relações humanas, mas com pragmatismo.

Ação inovadora

O trígono de Marte em Capricórnio com Urano em Touro nos traz uma grande facilidade para inovar as estruturas materiais a partir de nossa iniciativa inusitada. Há respeito aos métodos tradicionais, mas com um toque de inovação. Ações impulsivas e pragmáticas que podem trazer bons resultados.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique