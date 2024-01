Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua ação inovadora virá muito agora do campo emocional. Busque resolver suas questões subjetivas antes que elas queiram emergir. Há também necessidade de se libertar de emoções antigas, muito em especial aquelas ligadas à sexualidade, crises, bens conjuntos, morte, transformações, etc. Busque ter ação inovadora e realista para curar o lado emocional.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Ação inovadora

O trígono de Marte em Capricórnio com Urano em Touro nos traz uma grande facilidade para inovar as estruturas materiais a partir de nossa iniciativa inusitada. Há respeito aos métodos tradicionais, mas com um toque de inovação. Ações impulsivas e pragmáticas que podem trazer bons resultados.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique