AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Hoje você é estimulado a buscar riqueza no campo emocional. Está passando por um processo de libertação de padrões familiares antigos, o que hoje lhe facilita uma reciclagem de valores e formas de se relacionar para além de crenças limitantes antigas. Amor mais amplo, espiritual e incondicional é a grande riqueza do momento. Se abra para a transformação bela que se processa dentro de si mesmo.





Expansão e prosperidade

O trígono entre Júpiter em Touro e Vênus em Capricórnio traz para hoje um movimento facilitado em relação à vida financeira, valores e posses. Ambos em signos do elemento terra, nos trazem pragmatismo, mas com confiança e senso de fé no futuro. Também auxilia nas relações, nos fazendo encontrar um equilíbrio entre compromisso e liberdade. Busque viver seus potenciais de prosperidade hoje com alegria e otimismo.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique