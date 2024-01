LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Grandes expansões se processam em sua carreira, autoridade e compromissos. Busque inovar e se entregar para novos rumos. Há um bom aspecto hoje que lhe facilita colocar essa intensa energia à serviço de gerar valor, buscar boas parcerias de trabalho e melhorar seus esforços diários. Vivência da vibração da prosperidade, mas tendo uma base realista e pragmática.

Expansão e prosperidade

O trígono entre Júpiter em Touro e Vênus em Capricórnio traz para hoje um movimento facilitado em relação à vida financeira, valores e posses. Ambos em signos do elemento terra, nos trazem pragmatismo, mas com confiança e senso de fé no futuro. Também auxilia nas relações, nos fazendo encontrar um equilíbrio entre compromisso e liberdade. Busque viver seus potenciais de prosperidade hoje com alegria e otimismo.



