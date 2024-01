CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este momento lhe traz libertação quanto a padrões ligados ao amor, romance e parcerias. Momento benéfico para se olhar para o outro com seriedade, mas também liberdade e respeito aos limites (seus e do outro). Novas ideais lhe facilitam encontrar novas formas de se relacionar, estando ou não numa relação. Amor e amizade alinhados em harmonia.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Expansão e prosperidade

O trígono entre Júpiter em Touro e Vênus em Capricórnio traz para hoje um movimento facilitado em relação à vida financeira, valores e posses. Ambos em signos do elemento terra, nos trazem pragmatismo, mas com confiança e senso de fé no futuro. Também auxilia nas relações, nos fazendo encontrar um equilíbrio entre compromisso e liberdade. Busque viver seus potenciais de prosperidade hoje com alegria e otimismo.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique