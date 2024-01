Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz mente e ação alinhadas no campo social e coletivo. Estará bem mais aguerrido nas comunicações, mas cuidado para não comprar brigas desnecessárias. Busque colocar seu ponto de vista com maturidade e autoridade justa. Busca por interações autênticas e luta por aquilo que é justo. Bom momento para dar sua contribuição para um mundo melhor.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Ação e pensamento alinhados

A conjunção de Mercúrio e Marte no signo de Capricórnio traz para o momento um alinhamento de pensamentos e ação de forma coesa, ambiciosa e ordenada. Somos chamados a agir com realismo, mas também flexibilidade, assim como a pensar de forma pragmática, mas também assertiva. Momento para se estar no comando de sua vida e escolhas a partir de um senso de amadurecimento pessoal.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique