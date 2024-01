Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz mente e ação alinhadas com Mercúrio e Marte juntos no seu signo (solar ou ascendente). Está muito conectado à sua individualidade e expressando e comunicando isso com mais clareza, mas sem perder seu natural senso de realismo e limites. Momento que lhe faz questionar quem você é e buscar por escolhas mais autênticas e alinhadas consigo.

Ação e pensamento alinhados

A conjunção de Mercúrio e Marte no signo de Capricórnio traz para o momento um alinhamento de pensamentos e ação de forma coesa, ambiciosa e ordenada. Somos chamados a agir com realismo, mas também flexibilidade, assim como a pensar de forma pragmática, mas também assertiva. Momento para se estar no comando de sua vida e escolhas a partir de um senso de amadurecimento pessoal.



