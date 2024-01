ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, se encontra com Mercúrio e lhe traz maior assertividade comunicativa e e mental. Estará se comunicando com muita autenticidade, mas lembre-se de ser também pragmático e realista. Intensidade nos estudos e comunicações em alta. Também necessidade de se aparar arestas com irmãos, parentes e/ou vizinhos, mas deve fazê-lo com maturidade e respeito.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Ação e pensamento alinhados

A conjunção de Mercúrio e Marte no signo de Capricórnio traz para o momento um alinhamento de pensamentos e ação de forma coesa, ambiciosa e ordenada. Somos chamados a agir com realismo, mas também flexibilidade, assim como a pensar de forma pragmática, mas também assertiva. Momento para se estar no comando de sua vida e escolhas a partir de um senso de amadurecimento pessoal.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique