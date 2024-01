Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Marte no seu setor emocional profundo. Este momento lhe traz ímpeto para transformar e se libertar de padrões emocionais rígidos. Há maior clareza quanto a emoções e isso deve ser usado ao seu favor. Intensidade nas vivências afetivas e/ou sexuais, mas contanto haja independência e senso de limites no processo.





Ação e pensamento alinhados

A conjunção de Mercúrio e Marte no signo de Capricórnio traz para o momento um alinhamento de pensamentos e ação de forma coesa, ambiciosa e ordenada. Somos chamados a agir com realismo, mas também flexibilidade, assim como a pensar de forma pragmática, mas também assertiva. Momento para se estar no comando de sua vida e escolhas a partir de um senso de amadurecimento pessoal.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique