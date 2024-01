Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Cheia em Leão lhe traz potencial pleno de relacionamento e parceria. Estará consciente de si mesmo e também da necessidade de se partilhar emoções e sentimentos com o outro. Relações criativas, aventureiras e intensas emocionalmente. O Sol no seu signo lhe traz consciência e centramento enquanto a Lua lhe abre as possibilidades afetivas nas relações.





Lua Cheia em Leão

Ocorre hoje uma Lua Cheia em Leão. Nossos potenciais criativos estão em seu ápice de plenitude. A segurança emocional vem do ser autêntico, se colocando sem máscaras e com todo seu potencial. O Sol em Aquário traz consciência de que devemos trabalhar pelo coletivo e por todos e a Lua em Leão que é preciso ser fiel e estar seguro de si mesmo para fazê-lo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique