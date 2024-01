LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Cheia em Leão lhe traz potencial pleno de troca afetiva com grupos e amizades. Seu amor e acolhimento para com grupos serão grandes. Seu carisma perante o público também. Busque usar de seu potencial afetivo pleno para trocar com os semelhantes e ser a “alma da festa”. Você está consciente de si mesmo e isto facilita as interações coletivas autênticas.





Lua Cheia em Leão

Ocorre hoje uma Lua Cheia em Leão. Nossos potenciais criativos estão em seu ápice de plenitude. A segurança emocional vem do ser autêntico, se colocando sem máscaras e com todo seu potencial. O Sol em Aquário traz consciência de que devemos trabalhar pelo coletivo e por todos e a Lua em Leão que é preciso ser fiel e estar seguro de si mesmo para fazê-lo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique