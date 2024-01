Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções lhe trazem enraizamento em si mesmo e na expressão do que sente. Isso tudo deve ser vivido, mas o aspecto a Netuno, seu regente, lhe pede que isso seja feito num nível superior, de amor universal e transcendência de exigências excessivamente egóicas. O aspecto a Urano facilita um olhar mais racional, frio e pragmático para com as experiências emocionais.





Amor pessoal e universal

A Lua entra no seu signo de regência natural, Câncer. Isso nos mobiliza muito em nossas sensibilidades, introspecção, acolhimento, afetividade e subjetividade. Busca por pertencimento familiar e/ou emocional. O trígono a Netuno em Peixes nos pede um tanto mais de transcendência e amor universal aplicado a tais contextos. O sextil a Urano em Touro também facilita o processo, trazendo um tanto mais de desapego de valores antigos, facilitando o amar, mesmo quando hajam diferenças e numa vibração mais universal.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique