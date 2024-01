Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções te ligam agora fortemente à carreira, posição social, autoridade e poder, mas tudo isso com muito amor. Todavia, não deve se apegar em excesso a estruturas rígidas, autoritarismos ou convenções. Urano lhe revoluciona o sentir, lhe mostrando possibilidades para além do que já foi construído. Netuno lhe pede desapego de rotinas, trabalhos e/ou hábitos que não se alinhem com sua essência.

Amor pessoal e universal

A Lua entra no seu signo de regência natural, Câncer. Isso nos mobiliza muito em nossas sensibilidades, introspecção, acolhimento, afetividade e subjetividade. Busca por pertencimento familiar e/ou emocional. O trígono a Netuno em Peixes nos pede um tanto mais de transcendência e amor universal aplicado a tais contextos. O sextil a Urano em Touro também facilita o processo, trazendo um tanto mais de desapego de valores antigos, facilitando o amar, mesmo quando hajam diferenças e numa vibração mais universal.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique