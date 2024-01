Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você pode vivenciar uma conexão emocional com suas posses e valores, mas também deve estar atento aos apegos excessivos. Viva sua segurança, mas não se limite por conta disso. Questões subconscientes são revolucionadas por Urano para que você se desapegue do que for preciso e Netuno lhe facilita uma transcendência de velhos compromissos sem sentido.

Amor pessoal e universal

A Lua entra no seu signo de regência natural, Câncer. Isso nos mobiliza muito em nossas sensibilidades, introspecção, acolhimento, afetividade e subjetividade. Busca por pertencimento familiar e/ou emocional. O trígono a Netuno em Peixes nos pede um tanto mais de transcendência e amor universal aplicado a tais contextos. O sextil a Urano em Touro também facilita o processo, trazendo um tanto mais de desapego de valores antigos, facilitando o amar, mesmo quando hajam diferenças e numa vibração mais universal.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique