Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição de Vênus faz sua sociabilidade e senso gregário se voltarem agora para as amizades e grupos. Busque interagir e se permita expandir horizontes em conjunto, mas tendo um senso de realismo e limites justos. Compromisso para levar o melhor de si mesmo para auxílio de grupos, amigos e da coletividade. Momento mais gregário, mas com os pés no chão.





Vênus em Capricórnio

Vênus entra em Capricórnio e nos pede mais seriedade e compromisso nas relações, parcerias e também no campo financeiro. Ter um olhar maduro para o amor e finanças, sabendo gerir, investir e poupar. Um foco mais realista e de crescimento planejado pode lhe auxiliar a render frutos materiais e a ter mais compromisso e maturidade no campo romântico.

