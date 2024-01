Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição de Vênus lhe traz maior prazer em estudar e se comunicar. Busque os prazeres do intelecto, aprimorando seus conhecimentos. Bom momento para se dedicar a leituras e ideias que lhe aprimorem os conhecimentos. A relação com irmãos, parentes, vizinhos e/ou conhecidos está beneficiada, contanto haja senso de limites e realismo. Fala e comunicação com um tom de apaziguamento e conciliação realista.





Vênus em Capricórnio

Vênus entra em Capricórnio e nos pede mais seriedade e compromisso nas relações, parcerias e também no campo financeiro. Ter um olhar maduro para o amor e finanças, sabendo gerir, investir e poupar. Um foco mais realista e de crescimento planejado pode lhe auxiliar a render frutos materiais e a ter mais compromisso e maturidade no campo romântico.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique