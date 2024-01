LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, lhe pede maior aprofundamento no terreno emocional, pessoal e familiar. Isto deve ser feito sob o tom maduro e pragmático capricorniano, mas não deve ignorar esta área da vida. As relações pessoais e/ou familiares precisam ser revisadas e as arestas lapidadas com realismo e senso de compromisso. O mesmo vale para as finanças familiares.





Vênus em Capricórnio

Vênus entra em Capricórnio e nos pede mais seriedade e compromisso nas relações, parcerias e também no campo financeiro. Ter um olhar maduro para o amor e finanças, sabendo gerir, investir e poupar. Um foco mais realista e de crescimento planejado pode lhe auxiliar a render frutos materiais e a ter mais compromisso e maturidade no campo romântico.

