PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe mobiliza emoções pessoais, no âmbito familiar, sobre questões passadas e subjetivas. Busque entender tudo isso com muita racionalidade e flexibilidade. Valores ligados ao trabalho e carreira são questionados também. Netuno, seu regente, lhe pede que se entregue mais ao fluir de sua energia e força pessoal, evitando apegos desnecessários.

Flexibilizando emoções

A Lua em Gêmeos traz para hoje emoções que precisam ser flexibilizadas e analisadas sob o crivo da racionalidade. Busque mais leveza emocional e se libertando e ventilando tais conteúdos. A oposição a Vênus no final de Sagitário mostra que será preciso reavaliar parcerias e valores conjuntos com mais liberdade e visão de futuro. Ambas em quadratura com Netuno em Peixes nos pedem entrega, sacrifício de velhos padrões e aprender a fluir com a vida, evitando ilusões e mentiras.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique