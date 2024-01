AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A posição lunar de hoje lhe mobiliza muito o campo mental. Você deve deixar as ideias fluírem, não se apegando tanto. Sua fala será mais assertiva, mas algumas feridas aqui podem lhe pedir reajuste para que expresse o que sente com mais equilíbrio. Relação com irmãos, parentes e vizinhos pede esse tom de cura e libertação, respeitando as individualidades no processo.





Assertividade emocional

A Lua entra em Áries, nos trazendo um clima emocional de mais assertividade, individualidade e busca por ação. A conjunção com Quíron nos faz revisar feridas ligadas ao uso desta individualidade, trazendo grande potencial de cura. Segurança em ser fielmente você mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique