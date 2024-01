Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede que cultive mais seu amor por sua carreira e ofício. Busque mostrar o que há de melhor naquilo que faz e use de seu magnetismo para atrair pessoas e situações que podem lhe auxiliar. Cultivo de parcerias profissionais com otimismo. Também bom para ter boas relações com figuras de autoridade e/ou pessoas que possam lhe facilitar os caminhos.





Cultivando relações e valores

A conjunção de Vênus e Ceres em Sagitário traz para hoje a capacidade de nos nutrir através da expansão das relações. Busque cultivar otimismo e fé junto ao outro, buscando o devido senso de liberdade e respeito a princípios junto ao outro. Busca por trabalhar em prol da melhora das relações e da busca de valor expansiva.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique