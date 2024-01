Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede cultivo otimista de seu senso de valor próprio. Momento para se cuidar, se colocar em primeiro lugar e se permitir prazeres e cuidados. Também é propício para lapidar arestas no campo das posses e finanças; busque reciclar e doar com senso de generosidade, assim como deve cultivar seu dinheiro e talentos com fé e esperança.







Cultivando relações e valores

A conjunção de Vênus e Ceres em Sagitário traz para hoje a capacidade de nos nutrir através da expansão das relações. Busque cultivar otimismo e fé junto ao outro, buscando o devido senso de liberdade e respeito a princípios junto ao outro. Busca por trabalhar em prol da melhora das relações e da busca de valor expansiva.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique