Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede um pouco mais de amor ao seu trabalho, rotina e/ou saúde. Deve lapidar arestas, buscando otimismo e visão de futuro nestes setores. Essa forte conexão com o mundo material lhe permite um aumento da produtividade. Revisão de hábitos, métodos e formas como lida com as demandas materiais. Busca por melhoria nas relações de trabalho.





Cultivando relações e valores

A conjunção de Vênus e Ceres em Sagitário traz para hoje a capacidade de nos nutrir através da expansão das relações. Busque cultivar otimismo e fé junto ao outro, buscando o devido senso de liberdade e respeito a princípios junto ao outro. Busca por trabalhar em prol da melhora das relações e da busca de valor expansiva.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique