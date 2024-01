Quem diz que as noites de domingo são tranquilas e entediantes, com certeza não vê o BBB.

Os brothers e sisters estão pegando pilha com a dinâmica acelerada. E, dessa vez, em mais uma sequência de eliminação, prova do líder e formação de paredão, o clima da casa esquentou.

O programa começou com a eliminação de Thalyta. A contagense não teve muito tempo de se mostrar e, aparentemente, o jeito mais quietinho não agradou tanto assim o público.

Já na prova do líder, o vencedor foi Lucas Henrique. Ele faz parte do grupo que não tem se destacado na edição e essa é a chance de o brother mostrar a que veio.

Ele mandou Beatriz direto para a berlinda. A casa indicou Lucas Pizane. E, seguindo a dinâmica, 6 pessoas foram vetadas de votar, mas tiveram direito a uma indicação em conjunto.

E o escolhido do grupo foi Davi. O baiano, que acabou de escapar do último paredão, se estressou e falou aos quatro cantos da casa que não gostava de falsidade.

Nizam vestiu a carapuça e se incomodou com as falas do brother, mas Davi, que é do tipo sincerão, falou na cara. Chamou Nizam de falso e articulador.

Isabelle precisou acalmar Davi para diminuir o tom da discussão. E Michel, chamou atenção do brother por um comentário durante a briga, quando ele disse que foi “criado homem”.

Depois da confusão, o baiano se desculpou com os amigos, inclusive pela fala preconceituosa, e conseguiu se acalmar.

Foi muita emoção de uma vez só, mas depois só restaram fofocas pelos cantos da casa. Será que essa rivalidade vai render?