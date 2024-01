Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, tem lhe estimulado a trabalhar, servir, cumprir rotinas, tarefas, cuidar do corpo e saúde com muito valor e dedicação. Hoje, porém, também há um estímulo para pensar nas emoções, o que pode desafiar o foco material. Busque deixar os pensamentos fluir, mas de forma livre e fluida. Algumas percepções intuitivas podem lhe auxiliar a produzir melhor na vida material.





Objetividade e expansão emocional



A Lua em Aquário nos traz um senso de segurança ligado à racionalidade, pertencimento a grupos, inovações e pensamento futurista. Estamos mais frios e objetivos com o campo emocional. A quadratura com Júpiter em Touro nos traz um estímulo um tanto mais despojado, libertador e de expansão. Cuidado, porém, com a impulsividade emocional. Necessidade de achar equilíbrio entre valores coletivos e pessoais.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique