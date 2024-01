ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua passa agora pelo seu setor pessoal, lhe aumentando a sensibilidade, receptividade e contato com as emoções, vida familiar e passado. Mas lembre-se de usar a objetividade aquariana nestes setores. Outro estímulo lhe leva a se abrir para os outros e seus valores, o que pode conflitar com suas origens e/ou emoções. Busque conciliar o que for preciso para mediar bem a interação com o outro no seu melhor.





Objetividade e expansão emocional



A Lua em Aquário nos traz um senso de segurança ligado à racionalidade, pertencimento a grupos, inovações e pensamento futurista. Estamos mais frios e objetivos com o campo emocional. A quadratura com Júpiter em Touro nos traz um estímulo um tanto mais despojado, libertador e de expansão. Cuidado, porém, com a impulsividade emocional. Necessidade de achar equilíbrio entre valores coletivos e pessoais.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique