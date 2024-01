Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções tendem agora para as relações, parcerias, casamento e/ou vida social. Deve buscar interatividade e troca de ideias. Todavia, há também um forte estímulo para buscar seu próprio caminho e provar seu valor. Busque estar junto dos outros, mas saiba mediar suas emoções para que não haja dependências exageradas ou dramas desnecessários.





Objetividade e expansão emocional



A Lua em Aquário nos traz um senso de segurança ligado à racionalidade, pertencimento a grupos, inovações e pensamento futurista. Estamos mais frios e objetivos com o campo emocional. A quadratura com Júpiter em Touro nos traz um estímulo um tanto mais despojado, libertador e de expansão. Cuidado, porém, com a impulsividade emocional. Necessidade de achar equilíbrio entre valores coletivos e pessoais.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique