AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Novos começos ligados ao espiritual, emocional e subjetivo. Mas estes novos começos devem ser baseados na transformação e aprofundamento que vem sendo realizados nos últimos anos por Plutão nesta área. Aumento do poder espiritual e emocional, caso se tenha consciência das próprias falhas, medos e imperfeições. Transformação de questões guardadas. Resgate do valor do sutil e espiritual e senso de novo propósito na vida (Plutão no sei signo daqui há uns dias).





Lua Nova em Capricórnio

Ocorre uma Lua Nova em Capricórnio, trazendo novos começos ligados à estrutura, carreira, concretização e autoridade. Plutão também participa desta Lua Nova, nos trazendo novos começos transformadores, profundos e que transformam as velhas estruturas e formatações. Busque se abrir para seu caminho no mundo, seu destino e se abara para as muitas possibilidades desta primeira Lua Nova do Ano de Saturno.

