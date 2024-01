LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Novos começos ligados ao lar, família, vida pessoal e emocional. Mas esse começo deve ser algo real, baseado nas profundas transformações feitas por Plutão ao longo dos anos nesta área da vida. Concretização do próprio lar. Sair da necessidade de agradar e fazer o que mandam seus sonhos reais. Mudanças definitivas em termos de vida pessoal.





Lua Nova em Capricórnio

Ocorre uma Lua Nova em Capricórnio, trazendo novos começos ligados à estrutura, carreira, concretização e autoridade. Plutão também participa desta Lua Nova, nos trazendo novos começos transformadores, profundos e que transformam as velhas estruturas e formatações. Busque se abrir para seu caminho no mundo, seu destino e se abara para as muitas possibilidades desta primeira Lua Nova do Ano de Saturno.

