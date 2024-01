VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Novos começos ligados à autoexpressão, ao comando da própria vida, aos romances, aos filhos e tudo aquilo que for criativo. Mas esse começo deve ser baseado na profunda transformação que Plutão vem fazendo ao longo dos anos. Chance real de fazer deste ano algo construído por você mesmo, pela sua criatividade e independência e não por padrões de comportamento padronizados. Ciclo que lhe impele a assumir de forma definitiva seu poder pessoal.





Lua Nova em Capricórnio

Ocorre uma Lua Nova em Capricórnio, trazendo novos começos ligados à estrutura, carreira, concretização e autoridade. Plutão também participa desta Lua Nova, nos trazendo novos começos transformadores, profundos e que transformam as velhas estruturas e formatações. Busque se abrir para seu caminho no mundo, seu destino e se abara para as muitas possibilidades desta primeira Lua Nova do Ano de Saturno.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique