LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Novos começos em termos de trabalho, rotina, saúde e funcionamento do mundo material. Mas esse começo precisa ser baseado na consciência profunda que há anos é transformada por Plutão nesta área e não algo superficial ou mecânico. Serviço e trabalho que tenha profundidade e significado. Transformação real da saúde e corpo físico pelo esforço disciplinado. Resgate do valor do trabalho e da saúde. Mudanças definitivas na vida material.





Lua Nova em Capricórnio

Ocorre uma Lua Nova em Capricórnio, trazendo novos começos ligados à estrutura, carreira, concretização e autoridade. Plutão também participa desta Lua Nova, nos trazendo novos começos transformadores, profundos e que transformam as velhas estruturas e formatações. Busque se abrir para seu caminho no mundo, seu destino e se abara para as muitas possibilidades desta primeira Lua Nova do Ano de Saturno.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique