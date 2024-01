CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz forte conexão com questões emocionais subconscientes, psicológicas e/ou espirituais. Excelente momento para se reciclar tais conteúdos a partir de uma análise mais otimista, filosófica e libertadora. Bom momento para meditação e interiorização, assim como propício para bons insights e realizações em processos terapêuticos.





Ventilando emoções

A conjunção de Mercúrio com Lua no signo de Sagitário nos traz para hoje a capacidade de analisar nossas emoções sob um viés filosófico, analítico e libertador. Bom momento para se ventilar as emoções com liberdade e bom humor. A intuição fica bem forte e podemos ter bons insights sobre o futuro agora.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique