SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se volta muito para si mesmo, sua individualidade e possibilidades de ação e expansão. Todavia, precisa se atentar para ouvir a voz da sua sensibilidade também. Cuidado para não passar por cima das próprias emoções ou das alheias. Seja livre, mas também seja afetuoso. Busque objetivos pessoais, mas não se esqueça da compaixão para com quem está próximo.

Mente com sensibilidade

A quadratura de Mercúrio em Sagitário com Netuno em Peixes nos desafia na esfera da comunicação. Por mais francos, abertos e diretos que estejamos, será preciso usar da sensibilidade para julgar se algo deve mesmo ser comunicado ou não. Cuidado com mentiras ou ideias fantasiosas. Use a mente como receptáculo dos sentimentos mais nobres e do espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo há 18 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique