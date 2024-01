Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A consciência das relações humanas, parcerias, casamento e vida social lhe falam alto neste período. Todavia, não deve se esquecer que, por mais que esteja rodeado de parceiros e amigos, você é uma individualidade e possui autoridade. Buscar ascensão profissional e estabelecer seus limites é algo que deve ser feito, mas sem perder a conexão com os outros.







Leia também o horóscopo para os outros signos

Consciência das feridas

A quadratura do Sol em Capricórnio com Quíron em Áries nos traz consciência de nossas feridas pessoais. Por ser uma quadratura, tal consciência pode vir a partir de situações conflitantes ou tensas. Conflitos de autoridade, de autossuficiência e individualidade devem ser sanados. Lembre-se que você é livre para fazer o que quer, mas tem de assumir as responsabilidades por suas escolhas.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique