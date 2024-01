Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A consciência de suas emoções profundas está em alta neste período. Todavia, um excesso de subjetividade pode ter afastado pessoas do seu convívio ou causado conflitos nesta área. Você deve ser autêntico nas relações, mas também deve usar de sua natural habilidade de ser flexível e leve nas relações humanas. Não perca, porém, o compromisso com sua profundidade emocional.







Consciência das feridas

A quadratura do Sol em Capricórnio com Quíron em Áries nos traz consciência de nossas feridas pessoais. Por ser uma quadratura, tal consciência pode vir a partir de situações conflitantes ou tensas. Conflitos de autoridade, de autossuficiência e individualidade devem ser sanados. Lembre-se que você é livre para fazer o que quer, mas tem de assumir as responsabilidades por suas escolhas.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique