Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que ative seu natural dom de desapego e transformação. Deve deixar ir os velhos aspectos de si mesmo e de antigas identificações de quem você achar que é, abraçando o novo eu que nasce em breve. O sextil a Marte, seu regente, lhe facilita ter foco e maturidade no campo mental e seguir adiante com seus planos e projetos para este ano.







Leia também o horóscopo para os outros signos

Deixando ir apegos

A Lua Minguante entra em Escorpião, nos trazendo a necessidade de purgar e deixar ir velhas emoções, apegos e carências tóxicas. Se permita nos próximos dias deixar ir apegos desnecessários. O trígono a Saturno traz um tom de maturidade facilitado ao processo. A oposição a Júpiter em Touro nos faz questionar crenças e posicionamentos nas relações afetivas e parcerias. O sextil a Marte em Capricórnio traz foco realista para encaminhar tais emoções.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique