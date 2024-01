Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede mais ação e proatividade em grupos, causas e amizades. Tenha disciplina e foca na realização de projetos. Esteja com as pessoas, mas saiba respeitar os seus limites e sua individualidade. Uma ação madura e limites saudáveis serão necessários para mobilizar as energias coletivas. Ações que envolvam muitas pessoas serão úteis.



Leia também o horóscopo para os outros signos

Marte em Capricórnio

Marte entra em Capricórnio. Aqui nossa ação ganha disciplina, foco, resiliência e maturação. Este é um signo em que o deus da guerra se fortalece muito, em especial por haver um objetivo a ser conquistado com foco e disciplina. Maturação da energia masculina em alta. Busque agir em prol de suas conquistas materiais e profissionais, dependendo mais de si mesmo e de seus esforços.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique