Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Marte entra no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazendo muito mais assertividade, independência, irreverência e força. Tudo isso deve ser feito sob o colorido natural do seu signo: com maturidade, disciplina e realismo. Busque fazer o que é o melhor para si mesmo e expresse quem você é. Esteja atento aos seus parâmetros pessoais.



Leia também o horóscopo para os outros signos

Marte em Capricórnio

Marte entra em Capricórnio. Aqui nossa ação ganha disciplina, foco, resiliência e maturação. Este é um signo em que o deus da guerra se fortalece muito, em especial por haver um objetivo a ser conquistado com foco e disciplina. Maturação da energia masculina em alta. Busque agir em prol de suas conquistas materiais e profissionais, dependendo mais de si mesmo e de seus esforços.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique