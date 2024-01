Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Questões subconscientes são mobilizadas agora, mas isso tudo pode e deve ser feito com calma e sabedoria. Saiba deixar as velhas emoções irem com racionalidade. Entenda melhor suas motivações subconscientes para curá-las. Sua necessidade de recolhimento e espiritualidade está muito aumentada, tire algum tempo para si mesmo.





Lua Minguante em Libra

A Lua Minguante entra em Libra. Precisamos ser mais racionais e ponderados quanto às próprias emoções, buscando equilíbrio e imparcialidade. Hora de reavaliar relacionamentos, parcerias e vida social. Interação social com mais objetividade e sabedoria.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique