VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vida lhe pede mais desapego com valores e bens materiais. Tente não se identificar tanto com o mundo material e posses. Tenha a sabedoria de gerir seus recursos com equilíbrio e justiça. Bom momento para relaxar, regenerar e buscar mais tranqüilidade. Busque a sabedoria do prazer e da sensualidade.





Lua Minguante em Libra

A Lua Minguante entra em Libra. Precisamos ser mais racionais e ponderados quanto às próprias emoções, buscando equilíbrio e imparcialidade. Hora de reavaliar relacionamentos, parcerias e vida social. Interação social com mais objetividade e sabedoria.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique