Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz conexão com suas próprias emoções, raízes, família e sensibilidade. Todavia, é preciso que haja desapego e equilíbrio para que possa viver tal esfera. Enxergue sua base com mais desapego, busque entender emoções com mais sabedoria. Questões emocionais são depuradas, mas o processo deve ser harmonioso.





Lua Minguante em Libra

A Lua Minguante entra em Libra. Precisamos ser mais racionais e ponderados quanto às próprias emoções, buscando equilíbrio e imparcialidade. Hora de reavaliar relacionamentos, parcerias e vida social. Interação social com mais objetividade e sabedoria.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique