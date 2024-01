Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua conexão emocional com seu trabalho e mundo físico está aumentada, todavia pede reajustes e maior desapego. Saiba se relacionar neste âmbito com mais discernimento e desapego, contudo sem perder a diplomacia e justiça. Também bom momento para reequilibrar a saúde e a alimentação com racionalidade.









Lua Minguante em Libra

A Lua Minguante entra em Libra. Precisamos ser mais racionais e ponderados quanto às próprias emoções, buscando equilíbrio e imparcialidade. Hora de reavaliar relacionamentos, parcerias e vida social. Interação social com mais objetividade e sabedoria.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique