Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você teve de reavaliar nas últimas semanas algumas crenças, objetivos futuros e fé, assim como teve de fazer um profundo mergulho em suas emoções, escutando suas profundezas, mas com um senso analítico. Agora está apto a verbalizar com clareza suas emoções e desejos, assim como questões sexuais, afetivas e possibilidades de transformação. Está apto a comunicar o que se passa dentro com otimismo e senso de libertação.



Leia também o horóscopo para os outros signos



Mercúrio direto em Sagitário

Mercúrio retoma o movimento direto no signo de Sagitário. Tivemos de reavaliar nossos planos futuros, metas para o ano novo, crenças limitantes e posicionamentos na vida. Agora estamos aptos a enxergar, raciocinar e perceber tudo sob um prisma mais abrangente e alinhado com a verdade da própria essência. Facilidade nas comunicações e rotinas a partir de um senso de otimismo e fé renovada.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique