LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este ano lhe pede que busque mais as relações, o amor e a vida social, suas naturais qualidades. Terá maior proatividade em se rodear de pessoas, mas com as quais possa ser você mesmo. Você está também amadurecendo sua relação com o mundo material, trabalho, rotina e a saúde, áreas que podem se beneficiar muito, mas você deve cultivar a disciplina.





Ano Novo

Feliz Ano Novo!!! 2024 será regido pelo planeta Saturno, nos trazendo um ano de responsabilidade e compromisso, mas também muitas possibilidades de realização e colheita de plantios anteriores. Saturno o ano todo em Peixes nos pede deixar ir estruturas enrijecidas, ao mesmo tempo que nos auxilia a gestar novas possibilidades. Ano de foco nas energias pessoais, em que cada um deve achar seu propósito pessoal com coragem e assertividade.

