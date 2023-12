Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há um forte estímulo para que você expresse seu charme, beleza e alegria. Todavia, algumas questões de ordem prática também precisam ser levadas em consideração, assim como um saber dos limites de sua própria expressão. Busque um olhar maduro para com as questões emocionais suas e alheias, se permitindo trazer algo de bom e relevante para as relações.

Amadurecendo relações

O ano termina com uma Lua em Virgem, nos pedindo reorganização e ordem interna. A oposição a Saturno em Peixes nos traz a necessidade de lapidar emoções nos afetos e agir com maturidade. Vênus em Sagitário em quadratura a ambos nos desafia a equilibrar emoção e razão em novas perspectivas nas relações.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique