GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há um forte estímulo para que você busque a alegria das relações, da confraternização e do amor romântico. Todavia, existe o desafio de viver as emoções e vida familiar com mais realismo e senso crítico, assim como assumir mais sua autonomia e autoridade. Alguns limites podem ter de ser estabelecidos, portanto não idealize as pessoas, mas relacione com elas com maturidade emocional.





Amadurecendo relações

O ano termina com uma Lua em Virgem, nos pedindo reorganização e ordem interna. A oposição a Saturno em Peixes nos traz a necessidade de lapidar emoções nos afetos e agir com maturidade. Vênus em Sagitário em quadratura a ambos nos desafia a equilibrar emoção e razão em novas perspectivas nas relações.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique