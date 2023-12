Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Os próximos meses lhe trazem possibilidades expansivas no seu setor coletivo. Terá mais vontade de participar de grupos, fazer algo significativo pelo coletivo ou expandir seu círculo de amizades. Bom momento para movimentar as redes sociais. Amigos, ideias novas e organizações podem lhe aumentar o senso de fé na vida, busque se engajar com valor.





Júpiter direto em Touro

Júpiter volta ao movimento direto no signo de Touro. O movimento retrógrado dos últimos meses nos fazer olhar para dentro e buscar expansão do valor primeiro dentro de nós próprios. Agora este movimento se volta para a vida exterior, trazendo mais fé e energia para a mobilização de bens e valores, assim como nossas realizações materiais. Momento para expansões concretas. Use a força de sua fé para mobilizar mudanças valorosas.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique