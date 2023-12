Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O posicionamento de Vênus agora lhe pede um mergulho interior. Há um grande foco agora na sua vida exterior e carreira, todavia deverá buscar o aconchego do seu lar (externo e interno). Busque se relacionar na vida pessoal e no meio familiar com mais fé e otimismo, doando um pouco mais de si mesmo. Deixe sua casa mais aconchegante e se permita mais tempo de descanso, se permitindo sentir suas emoções verdadeiramente.





Vênus em Sagitário

Vênus entra em Sagitário. Nosso senso de valor e troca ganha um tom mais otimista, expansivo e audacioso. Nas finanças tendemos a ser mais corajosos e otimistas. Cuidado, porém, com os excessos. No amor buscamos mais liberdade, alegria e intensidade sexual.

